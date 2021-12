Karácsonyra hangolódnak a tiszazugi faluban. A művelődési ház előtti területet évről évre feldíszítik ilyenkor, most pályázati forrásból vásárolt fényfüzéreket is kifüggesztettek. Ám idén nem ez az egyetlen újdonság. A település ügyeskezű asztalosa, Török Imre farönkökből szarvasokat készített az épület elé, melyeket meg is mutatott hírportálunknak.