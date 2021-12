A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai decemberben a vásárokon, piaci kitelepülésen az ünnepi (adventi, karácsonyi és szilveszteri) szezonális termékek árusítóit ellenőrzik kiemelten – derül ki a szervezet által rendszeresen közzétett, úgynevezett Adótraffipaxból. A NAV illetékesei arra is nyomatékosan felhívták a figyelmet, az Adótraffipax keretében közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol ne lehetnének ellenőrzések. Tehát lényegében a Jászkunságban is bárhol, bármikor felbukkanhatnak, vizsgálódhatnak a hatóság szakemberei az esztendő utolsó hónapjában, illetve természetesen azután, jövőre is. ÚN