– Számos állatvédelmi szervezet tevékenykedik a megyében, azonban egy kisebb településen működő menhelynek, amely a személyi jövedelemadóból, valamint az alapítványok számára felajánlható egy százalékból tartja fenn magát, hatalmas segítséget jelenthet adományunk. Az állatotthon támogatása mellett fontos az is, hogy megmutassuk, a katonák nemcsak honfitársaiknak segítenek, de a menhelyen élő négylábúakra is gondolnak. Ezen hagyományteremtő kezdeményezés során láthatjuk, hogy vállalt kötelezettségeik és számos esetben többletfeladataik teljesítésén túl fontosnak érzik, hogy önzetlenül forduljanak valamely társadalmi szervezet felén is – mondta az adomány átadóján Kiss Róbert ezredes, az alakulat parancsnoka.