– Az elmúlt években kialakult egy olyan közösség, akik ezeket a tevékenységeket végzik, és mivel egyre több a civil, most jutottunk el oda, hogy közülük ki kell emelni csoportokat, akik érdemesek a támogatásra – fejtette ki Lits László.

– A zöld gondolatot azonban tágan értelmezzük, így beleférnek azok a csoportok, akik például az illegális hulladékot szedik, a babafákat ültetik, az állatotthont működtetik, de helyet kap benne a futóklub, a horgászegyesület, a kutyaiskola és a magyar madártani intézet szolnoki csoportja is. Ez a megállapodás a részünkről egy komoly feladatvállalás a következő évtizedekre, ami a társaság életét civil ügyekben meghatározóvá teszi, az egyesületeknek pedig egyfajta biztosíték, hogy a munkájukat az NHSZ csoport továbbra is támogatja. Aláírásával azonban nem egy zárt kört alakítottunk ki, hanem továbbra is várjuk azon csoportokat, akik szeretnének csatlakozni ehhez a tevékenységhez – fűzte hozzá.