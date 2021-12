Szabados Károly, a rákóczifalvi Szabados-Hús Kft. ügyvezetője is arról számolt be, hogy a kocsonyába való köröm, fül, farok és bőr már karácsony előtt is nagyon fogyott, éppúgy, mint húsvét közeledtekor.

– A jó árut mindig keresik – szögezte le. – Nálunk kedden ugrott meg a forgalom, de legjobban szerdán volt észrevehető. Hétfőn is kinyitottunk, bár nem szoktunk, bizonyára emiatt vásároltak kevesebben. Csütörtökön még sok vevőre számítunk, pénteken már csak azokra, akik nem értek rá bevásárolni az előző napokban. Falván is év végi sláger a virsli és a bőrös malac, ez utóbbiból félbe vágottat és szeleteltet egyaránt kapni. A bőrös malacot több kilós tételekben veszik, van, aki otthoni szilveszterezéshez, van, aki buliba.