Évről évre vitaindító téma, hogy az emberek mennyire károsítják meg a természetet a sok fenyőfa kivágásával, illetve hogy a műanyagszennyezés mennyire is károsítja a Földet. Régen szinte mindenki élő fenyőt állított, de most népsze­rűek a műfenyők is, mert sokan úgy vélik, ez a megoldás sokkal környezetkímélőbb.