– Ez csak az első ütem, a teljes hálózat közel egy harmada, így most a gerincvezetékek készen vannak, ehhez tudjuk majd a továbbiakat csatlakoztatni – mutatott előre. – A rendszernek az a dolga, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ellen is megvédje az itt élő lakosok ingatlanát és értékeit, ezt az utóbbi hetekben be is bizonyította – tette hozzá.

Az építkezés során a nyomvonal miatt harmincnégy fát vágtak ki, ezeket a közeljövőben ötvennégy csemetével pótolják majd.