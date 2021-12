A vádirat szerint a korábban már csalás bűncselekmény miatt büntetett nő 2020 nyarán társkereső hirdetést jelentetett meg egy szolnoki újságban „…özvegy hölgy komoly kapcsolat céljából társát keresi” szöveggel. Pár napon belül jelentkezett egy férfi a hirdetésre, s Szolnokon randevúzott is a vádlottal. A találkozó során a nő arról panaszkodott a sértettnek, hogy szorult helyzetben van, mert elhunyt férje testvérének tartozik 1 millió forinttal, s neki van is ennyi pénze, csak pillanatnyilag nem fér hozzá - számolt be hírportálunknak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.