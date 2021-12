Adni jó! Minderről újra megbizonyosodtak a Sirap Vintage Pékség és Kávézó dolgozói. Örömmel nyugtázták, hogy meglehetősen sok felajánlás érkezett a felhívásukra. Mint arról hírportálunk is beszámoltunk, a Kassai úti kávézó is hivatalos gyűjtőpontja volt a karácsony előtti jótékonysági gyűjtésnek, náluk is le lehetett adni a cipősdobozokat, melyeket az országos program által rászoruló családokhoz juttatnak el.