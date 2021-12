A városvezető úgy véli, az elvégzett munkának köszönhetően 10-15 évig jó állapotban maradnak meg a most helyreállított szakaszok. Az önkormányzat ugyanakkor a jövőben is keresi a forrásokat, hogy ott, ahol még nem tudták ilyen szinten elvégezni a feladatokat, azokon a területeken is előrelépés történjen. Mindezek a beruházások ugyanis rendkívül sokat számítanak a település élhetőségét és a lakosság komfortérzetét illetően.