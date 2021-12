A Nyilas Misi-program cipősdoboznyi ajándékot jelent a 14 év alatti gyermekeknek.

Ezenfelül a Gólyafészek Otthon lakóinak és dolgozóinak is gyűjtenek a kiskulcsosi templomban és a református nagytemplomban. Doboznyi édességet lehet vásárolni a vasárnapi istentiszteletek után, és az abból befolyt összegből állítanak majd össze szeretetcsomagot a lakóknak és a dolgozóknak. Pénzbeli gyűjtés is zajlik, a Covid-árváknak már el is küldték az adományt, de további felajánlásokat is várnak.