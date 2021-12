Amikor ezek megtörténtek, az alkalmazottakat pályázat útján választja ki az önkormányzat, majd kezdődhet a gyermekek felvétele. A pályázat egy tizennégy fős, egy csoportszobás bölcsőde építésére adott lehetőséget. Abban az esetben, ha a gondozottak között van egyetlen egy év alatti gyermek, akkor a jogszabály szerint csak tíz gyermeket fogadhat az intézmény. A tervek lehetővé teszik, hogy a későbbiekben, ha az igények úgy alakulnak, további csoportszobával bővíthessék az épületet, amely mellé terasz is készült, így rossz időben is tudnak levegőzni a gyermekek, és azon keresztül érhető el a biztonságos elemekkel felszerelt játszóudvar. Elkerített parkoló is tartozik az épülethez, ahol a szülők és dolgozók tudnak parkolni járműveikkel.

Ha minden a tervek szerint halad, jövő évben biztosan megnyithat és fogadhat gyermekeket a bölcsőde

– tette hozzá a településvezető.