– Például mély vizet jelző bójasorra, emellett újabb két mobil lejárót szeretnénk kihelyezni, így a teljes partszakaszon biztonságosan tudnak majd fel- és le közlekedni a strandolók. Mivel vízitúra-útvonalként egylapátos kikötőhelyként üzemelünk, nyársalóhelyeket, kiülőpadokat, napvitorlákat, illetve bérelhető sátrakat terveztünk be. Ami nagyon fontos, hogy a tájékoztató tábláinkat a látássérültek számára is használhatóvá tennénk. Mivel szeretnénk az autókat mindinkább kiszorítani a területről, kerékpárkarbantartó-szigeteket és -tárolókat is szeretnének majd kihelyezni az elnyert forrásból – részletezte a polgármester.