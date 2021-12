Továbbra is várják az első, a második vagy a harmadik oltásra jelentkezőket a törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézetben kialakított oltóponton egészen holnapig, naponta reggel nyolctól délután négy óráig. Az oltásra az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül lehet időpontot foglalni, de – mint ahogy országszerte, így a nagykunsági városban is – időpontfoglalás és regisztráció nélkül is fogadják az érkezőket a meghosszabbított akcióhét keretében.