Szolnokon a Kertvárosban ugyancsak már tavaly is nagy sikere volt az ablakok díszítésének, a városrész lakói örömmel csodálták az adventi fényeket a házakon, a kertekben. Nem is volt kérdés, hogy idén is megszervezzék az ünnepváró programot, melyhez még nagyobb lelkesedéssel csatlakoztak a Holt-Tisza-parton élők is.