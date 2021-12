A vádirat szerint a 27 éves férfi szeptember 6-án délelőtt, Jászapáti központi buszpályaudvarán, ittasan odasétált egy padon ülő fiatal férfihez és ellentmondást nem tűrő hangnemben cigarettát kért tőle. A vádlott kapott két szál cigarettát. Az egyikre nyomban rá is gyújtott, majd közölte a sértettel, hogy: „két választásod van, vagy bevédelek, vagy letérdelsz előttem”. Eközben, azért, hogy fenyegetésének nyomatékot adjon, a sértett számára is jól láthatóan, egy 17 centiméter hosszúságú, hegyes üvegdarabot tartott a kezében. A sértett ijedtében felkelt a padról, arrébb ment, s telefonon segítséget kért. A vádlott ezalatt felkapta a padról a fiú bluetooth hangszóróját, majd az élet kioltására is alkalmas üvegdarabot marokra fogva, odaszólt neki: „gyere a hangszóródért, ha szeretnéd, vedd csak el” - számolt be az eset részleteiről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.