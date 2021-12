A november végi, szolnoki akcióban összegyűlt élelmiszerekből a megyeszékhely környéki településekre is jutott. Szabó Ferenc, Vezseny polgármestere a napokban szét is osztotta a falu rászoruló családjai között a településnek szánt adománymennyiséget. Vezseny mellett Nagykörű és Csataszög nehéz helyzetű családjai is kaptak az adományból.