Március elején számoltunk be hírportálunkon arról, hogy a vírusmutációk terjedése miatt további szigorításokról kellett döntenie a Kormánynak az Operatív Törzs javaslata alapján. A március 5-i rendeletben tájékoztattak azokról a szabályokról, amelyeket az azt követő néhány hétben be kellett tartani. Ezekről Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is tájékoztatott.