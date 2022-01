– A feleségem, Zsuzsa és három gyermekem egyébként is sokszor mindennapi hősnek tekintenek a különleges munkám miatt, persze otthon én is csak apu vagyok nekik. A forgatás alatt és után a megnövekedett médiaérdeklődés nekik is feltűnt, és az akkor ötéves fiam egyszer meg is kérdezte, hogy „apa, akkor te most híres vagy?” Én pedig azt mondtam, hogy picit híres, és nagyon szerencsés…