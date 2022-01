Milliókba kerül a hulladék felszámolása

Szóvá tették azt is, hogy szükség lenne a járda rendezésére a Szabadság úton, illetve a Rákóczi utca kátyúzására. Javaslatként elhangzott, ha az önkormányzatnak nincs kapacitása a munkálatok elvégzésére, akkor biztosítsanak anyagot, és a lakosok társadalmi munkában vállalják a feladatot. Elhangzott az is, hogy komoly problémát jelent az illegális hulladék elhelyezése. Ennek felszámolására az önkormányzat éves szinten több millió forintot költ. Az illegális autóbontók ellen is határozott fellépést várnak a hatóságoktól. A közfoglalkoztatás helyzetével kapcsolatban felvetődött, hogy egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, ezért nehéz fenntartani az értékteremtő programot.