TD: – Ennek a globális járványnak csak akkor lehet vége, hogyha egy bizonyos százaléka az embereknek be lesz oltva. Akkor a vírusnak is kevesebb lehetősége lesz arra, hogy mutálódjon, és szépen lassan el tud csendesedni. Nem vagyok járványügyi szakember, virológus vagy biológus, de egyedül az oltásban látom a járvány megfékezésének a lehetőségét. Ideje felismerni, hogy az egyént most egy rövid időre háttérbe kell szorítani, és közösségben gondolkozni, mert csak akkor térhet vissza az életünk a normális kerékvágásba. Magyarországon kivételes helyzetben vagyunk, bármelyik oltást beadathatjuk magunknak. Legyen valakinek ellenérzése bármelyikkel kapcsolatban, nem baj, de a másikat adassa be magának, mert mindegyik hat.