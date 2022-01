A második helyen a Máté szerepel, ami 2003 óta fut be ezüstérmesként a célba, s 2020-ban összesen 1315 újszülött kapta első utónévnek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára 2020-ban a Dominik állhatott fel, amelyet 1302 alkalommal választottak a szülők. Összevetve a 2020-as statisztikát a 2019-essel, láthatjuk, hogy ez az utónév a Leventét taszította le a trónról, ami most csak a negyedik legnépszerűbb utónév lett. Ezt követi a Noel, a Dániel, a Zalán, a Marcell, az Olivér és az Ádám. A 2019-es rangsorhoz képest a Marcell az ötödikről a nyolcadikra, az Ádám pedig a hetedikről a tizedik helyre esett vissza. A Dániel viszont két helyet is javított a pozícióján.