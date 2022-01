A 80-as években a megyében több épület is elkészült ezzel az újítással, majd 1984-ben már kisebb társasházaknál is megjelent az alagútzsalus technológia. Igaz, a nagy lakótelepi építkezések csökkenése után az ÁÉV is be akart kerülni a kislakásépítés piacára, méghozzá a panelos technológiával. Erről tanúskodnak a Széchenyi lakótelep déli oldalán ma is álló csoportos lakóházak. Napjainkban azonban inkább a közelmúlt történetei közé tartozik mindkét építési technológia, mint ahogy a régi építési vállalatok is.