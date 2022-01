Dr. Horváth László, a Szolnok városi Értéktár Bizottság elnöke számolt be hírportálunknak arról, hogy a pandémia idején érthetően kevesebb ajánlás érkezett a testülethez, ám a Táncsics utcai katonamúzeumra tett javaslatnak a bizottság tagjai egyöntetűen örültek és el is fogadták az ajánlást. Sőt, mi több, a pozitív közgyűlési döntést követően a közeljövőben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárnak is eleme lesz a honvédségi szakgyűjtemény.