2017 óta különleges kapcsolat van Csernák Dorina és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis között. Abban az évben súlyos tűzeset történt Dorináék otthonában. A szerencsétlenséget követően az alakulat azonnal összefogott és gyűjtést szervezett a bajba jutott család számára.

Dorina - akinek az édesapja az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison szolgál – azóta minden évben felveszi a kapcsolatot az alakulattal és karácsonykor saját készítésű képeslapokkal köszöni meg a segítségnyújtást.

Cserébe dr. Koller József dandártábornok, az alakulat parancsnoka pedig egy naptárral szokta meglepni a lányt. A fiatal hölgy idén azonban nemcsak a szolnoki alakulattól, hanem dr. Benkő Tibor honvédelmi minisztertől is kapott ajándékot, amit Koller tábornok adott át számára.

Meglepetésként Dorina most személyesen is betekintést nyerhetett az alakulat életébe, ahol - egyebek mellett - megtekintette az új H145M helikoptereket is. Dorina elmondta: az édesapja és a testvére is katona, ő pedig már régen eldöntötte, hogy amint lehet, ezt a hivatást választja.