– A múlt heti hó elolvadt ugyan, de ahogy mondani szokták, a kutya nem ette meg a telet, tehát várható még ezen a téren is munka tavaszig. Nekünk ez azért nehéz feladat, mert a gépparkunk elég öreg, de eddig sikeresen oldottuk meg az önkormányzati utakon, a városi kerékpárúton és a járdákon a hóeltakarítást.

Körülbelül ötven tonna sót most is betáraztunk síkosságmentesítésre, ha esetleg a zord idő miatt a szállítás akadozna.

– A köztisztasági feladatok – ilyen például a szemétszedés – végzése is napi szintű a köztereken, de folynak a városban áteresztisztítási munkák is, hogy a tavaszi olvadásnál zökkenőmentesen tudjuk biztosítani a vízelvezetést – sorolta a szakember, aki szólt arról is, hogy idén kétszáz fővel tervezik a közmunkaprogramot.