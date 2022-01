Nehezen állt helyre az áramszolgáltatás

Nagykörűben is sok kárt okozott a vasárnapi szélvihar. Az Árpád, a Petrovay és a Kossuth utca sarkán, valamint a tejbolt előtt egy-egy fenyőfa dőlt ki, emellett a Tomori útról is fakidőlést jeleztek. A kőteleki önkéntes tűzoltók folyamatosan végezték a kárelhárítást, kiderült még további helyszíneken is akadt dolguk, a Hunyadi utcában egy ház kertjében kidőlt egy fenyő. Tetőket is megbontott a szél, a település több utcájában órákon át áramkimaradás volt. Információk szerint Kőtelek határában egy nagyfeszültségű vezeték sérült meg, ez volt az oka az üzemzavarnak.