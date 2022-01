Hamarosan új vezető kezdi meg munkáját a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának élén. Balog-Kökény Krisztina február elsejétől veszi majd át az intézmény irányítását. Munkájáról és a központ jelenlegi feladatairól beszélgettünk vele.

Kiváló a kapcsolatunk a rendőrséggel, az önkormányzattal és a közterület-felügyelettel is – mondja Balog-Kökény Krisztina

– Tizennyolc évvel ezelőtt Jászberényben szociálpedagógia szakon diplomáztam. Korábban pedig itt, a család- és gyermekjóléti szolgálatnál töltöttem a szakmai gyakorlatomat. Bíztam abban, hogy ha lesz szabad státusz, akkor ide jöhetek dolgozni. Amikor befejeztem a főiskolát, meg is adatott ez a lehetőség. Azóta elvégeztem egyebek mellett az Eszterházy Károly Egyetem egészségfejlesztő mentálhigiéné szakát, valamint tavaly az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a gyógypedagógus-logopédus képzést.

– Immár ötödik éve vagyok a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője. Ez a terület azonban sok mindenben különbözik az intézményvezetői feladatkörtől. Ami a tanulmányaimat illeti, tősgyökeres abonyi vagyok, az általános iskolát is a városban végeztem. Középiskolába viszont már Szolnokon jártam. Az érettségi után több képesítést is szereztem.

– A család- és gyermekjóléti szolgálatunk, itt, a Szilágyi Erzsébet úton működik, de még két Köztársaság úti telephely is hozzánk tartozik. Az egyikben a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátás működik, a másikban pedig az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja és a szociális étkeztetés „üzemel”.

– Bármilyen helyzet álljon is előttünk, azon vagyunk, hogy valamilyen formában támogassuk az érintetteket. Azt gondolom, ha csupán annyit tehetünk, hogy átbeszéljük a problémát, és lelki töltetet adunk, már nagyot lépünk előre. Sajnos a pandémia nálunk is megnehezíti a személyes kontaktust. Nehezebben működnek a személyesebb hangvételű, segítő beszélgetések. Ettől függetlenül igyekszünk mind a családoknál, mind az időseknél intenzívebbé tenni ezeket az alkalmakat. Ezek azok a kapcsolódási pontok, amelyekre most komoly igény mutatkozik.