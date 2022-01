– A rendezvények utáni, kézi erővel történő takarítást minden esetben a rendezvény szervezője bonyolítja le. Az új év első napján, első hétvégéjén, és természetesen az év végi ünnepek idején is mindettől függetlenül társaságunk is dolgozott, a kézi takarítást munkavállalóink is feladatkörük szerint végezték. Ez idáig kirívó esetről értesítést nem kaptunk, s a munkálatokat folyamatosan végezzük, kiemelt figyelmet fordítva az ilyenkor szokásos útvonalakra, így például a belvárosra – emelte ki Lits László. Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy szolgáltatási területükön az ünnepek idején némileg megnő a háztartási hulladék mennyisége, jelen esetben leginkább a csomagolási hulladékból keletkezik nagyobb számban.