– Azért merem mondani, hogy jó, mert idestova harminc éve csinálom, és a diákok hisznek nekem. Ez visszaigazolás. Ha azt mondják, Csikos egy rossz tanár, abban a pillanatban abbahagyom a tanítást. Eddig azonban megvan az eredménye, száznál is több, az Ady gimnáziumban végzett diákom van, akik a színészi pályára kerültek – az Örkény Színháztól kezdve a Nemzeti Színházon át a Vígszínházig játszanak. Jelenleg egykori tanítványom, Szarvas József felkérésére oktatok az egyetemen színpadi beszédet. Pályám során voltam Méla Jacques és Asztrov, Széchenyi és István király, az Oszlopos Simeon Kis Jánosa és A gyertyák csonkig égnek Konrádja.

A szerepeim közül emlékezetes számomra Az ember tragédiájában Lucifer szerepe, amit legtöbbször, százharmincszor játszhattam.

– Büszke vagyok arra is, hogy tanítottam színpadi beszédre többek között Eszenyi Enikőt, Tenki Rékát, Csuja Imrét és Szarvas Józsefet is. Magaménak tudhattam Szabó Magda írónő barátságát, de Montágh Imre tanár úrtól is kaptam útravalót. Emlékezetes filmem a Sodrásban, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy filmekből is adatott nekem a pályám során. Vallom, ahhoz, hogy egy ilyen jó pillanat megszülessen, mögötte rengeteg munkára van szükség. Épp ezért mindig utána­olvastam az adott szerzőnek, a darab szereplőjének is, akit meg kellett formálnom. Mert a szerep is neveli a színészt, és tanulsággal szolgál, ha valaki nemcsak érzi, érti is azt, akit megformál – vallja a művész, aki Berekfürdő emeritus nagykunkapitánya is, mert fontosak számára a kun hagyományok, a gyökerek.