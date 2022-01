– Kollégáink minden esetben azonnal megkezdik a hiba elhárítását, melyek különböző időpontokban, sokszor hétvégén, esti órákban vagy akár ünnepnapokon is történhetnek. Cégünk kiemelt figyelmet fordít a vízveszteség vizsgálatára Túrkevén is, melyet az e célból alakult szolgáltatás-ellenőrzési osztály végez. Társaságunknak és az önkormányzatnak is az a célja, hogy a településen biztosabbá és kiszámíthatóbbá váljon az ivóvízellátás, legfontosabb feladat a kitermelhető vízkapacitás növelése. Ehhez társaságunk már meg is rendelte két kút állapotfelmérő műszeres vizsgálatát, valamint szakvélemény készítését. Az önkormányzattal együttműködve pedig egy új víztermelő kút létesítését tervezzük, ennek engedélyeztetése zajlik éppen – tette hozzá Kocza Imre főmérnök.