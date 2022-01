A jogerősen megállapított tényálláshoz az orvosszakértői vélemény is döntő érvnek bizonyult.

A vizsgálati dokumentumokból kiderült, hogy a fiatalember skizoid hajlamú, értelmi és érzelmi intelligenciája alacsony, indulatvezérelhető, beszűkülten látja a világot. S bár az őt felnevelő környezet több szempontból, elsősorban értelmileg és pszichésen is szegényes lehetett, azonban tudatában van annak, hogy mit tesz. A szakértő megállapította, hogy a fiatalember karján található tetoválás „A mentalista” című amerikai pszichothriller-filmsorozat „Red John” sorozatgyilkos szimbólumát ábrázolja, a vérrel festett mosolygós arcot. Ezért arra is talált összefüggést, hogy a vádlott e krimi-filmsorozat függőjeként a létét soha fel nem fedő, „elfoghatatlan” gyilkostól meríthetett tematikákat, cselekvési folyamatokat saját tetteihez. A szakértő végkövetkeztetése, hogy a fiatalember szellemi és lelki beszűkülése ellenére büntetőjogi szempontból felelősségre vonható. Arra is utalást tett, hogy a vádlott robbanásszerű indulati rohamai akár a későbbiekben is súlyos bűncselekményekre késztethetik.