Bel- és közterület-karbantartó eszközöket szerzett be az önkormányzat. A Magyar Falu Program tizenkét és fél millió forintos támogatásából traktort és hozzá kapcsolódó eszközöket, fű- és rézsűkaszát vásároltak. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról is döntöttek, hogy további kétmillió forintból seprűgéppel, ágaprítóval és pótkocsival gyarapodjon eszközeik tárháza. A zöldterületek karbantartására fűnyíró traktort is vesznek.