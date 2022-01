A lengyel rendszámú szállító jármű még a múlt héten mondta fel a szolgálatot a település határában és rekedt napokra az út mentén. Vezetője kért ugyan segítséget megbízóitól, ám napokba telt, míg a segítség megérkezett. A helyiekkel pedig igencsak problémás volt a kommunikáció, mivel az egyébként török származású kamionos nem beszélte a magyar nyelvet, de még az angolt sem.

Meglepődött a segítőkészségen

– Csütörtök délután robbant le a kamion, de a közösségi portálon láttam, hogy hétvégén még mindig ott áll a körforgalom előtt, nem sikerült megjavítani. Ekkor tettem közzé a neten egy kérést, hogy segítsen neki étellel, itallal, aki tud – számolt be a történtekről a rékasi Rozsnyai Renáta.

– Párommal, Simon Zsolttal együtt mi is vittünk neki melegételt, gyümölcsöt, kávét, hiszen nem lehetett tudni, mikor érkezik meg a sofőrhöz a segítség. Hétfő reggel ismét kimentünk hozzá megnézni, szüksége van-e valamire, de láttuk, hogy van a kamionban enni- és innivaló, bőven. Nagyon meg is lepődött, hogy ilyen segítőkészek errefelé az emberek.

Nem volt egyszerű vele a kommunikáció, az okostelefon fordítóprogramját használtuk.

Akadt egyébként olyan rékasi is, aki próbálta megjavítani a járművet, akkor derült ki, hogy hosszabb ideig kell várakoznia, míg meghoznak neki egy új alkatrészt, az pedig nagyon sokba került volna, hogy elvontassák a kamiont – mesélte Renáta.

Természetes volt, hogy segít

Egy helyi pizzéria tulajdonosa, Fasie Pavel Marius volt az, aki bevetette a műszaki tudását, hátha sikerül életet lehelni a szállító járműbe. Mint kiderült, szolidaritása onnan eredt, hogy korábban ő is teherautó-sofőrként kereste a kenyerét.

– Természetes volt számomra, hogy segítek. Tudom, milyen az, amikor valaki lerobban az úton. Én is jártam úgy annak idején, hogy elromlott a teherautó éjjel az országúton, akkoriban még mobiltelefonunk sem volt, úgy kellett begyalogolnom a legközelebbi településre, hogy telefonálni tudjak – vallotta meg a segítőkész férfi.

A veszteglő kamionról Karai László barátjától hallott, aki arra haladtában szintén megállt, hogy megtudakolja, kell-e segítség, bár a kommunikáció neki is gondot okozott. Próbáltak segítséget is hívni, de hétvége lévén nemigen sikerült elérni a szervizeket, a török sofőr pedig tiltakozott is, hogy csak kis pénze van. Próbálták bebikázni a járművet, ami nem hozott eredményt, majd Marius szerelőtudományát vetette latba, ekkor derült ki, hogy egy új alkatrészt kell szerezni.

Hétfőn érkezett a műszaki segítség a kamionhoz Beküldött fotó

Időközben egy véletlen megjegyzés folytán derült ki, hogy a török kamionos tud valamelyest románul is, és mivel erdélyi származása révén Marius kiválóan beszéli ezt a nyelvet, tudtak érintkezni fordítóprogram nélkül is. A bajba jutott sofőr nem maradt éhen, Marius pizzával, gírosszal is ellátta, de a kényszerű várakozás napjai alatt sokan megálltak a kamionnál, nem is csak rékasiak, vittek neki ételt, kávét, nagyban köszönhetően Renáta felhívásának. A kamionos munkaadói szerződésben állnak egy hazai céggel, így szerencsére nem külföldről kellett meghozni az alkatrészt, ami lerövidítette a várakozást. Így a hét elejére megoldódott a probléma.

Hálásan fogadta a támogatást

Hétfő dél körül megérkezett a segítség is, így végül aznap végre továbbindulhatott a peches kamionos. A török sofőr nagyon hálás volt a segítségért, ami szép példája volt az emberséges hozzáállásnak, köszönetét közösségi oldalakon Renáta tolmácsolta.