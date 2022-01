A tornaterem beruházása mellett megkezdődött az iskola közösségi terének építése is, valamint egy bölcsőde kialakítása. Mint Fazekas Szabolcstól megtudtuk, a Magyar Falu Program keretében kisbuszt vásároltak a Tanyagondnoki Szolgálatnak, emellett új óvodai játékokat és orvosi eszközöket is sikerült beszerezni. A polgármester hozzátette: folyamatban van az óvoda bővítésének a tervezése, valamint egy közösségi rendezvénytér kialakítása is.