A VI. Jász Kupa Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolya Versenyre készül a hétéves Nagy Zselyke. A szolnoki kislány alig három esztendeje húzott először korcsolyát a lábára, és viszonylag hamar elsajátította az alapokat.

Három éve húzott korcsolyát Zselyke

– 2019-ben kezdtünk kijárni a szolnoki jégpályára – elevenítette fel a kezdeteket Nagyné Nagy Edina, Zselyke édesanyja. Akkoriban még kettesben rótták a köröket, majd egy jászberényi gyorskorcsolya-oktató, Cseh Liliána edzéseihez csatlakozott a kislány.

Szép sorjában megtanulták a helyes technikákat, az elindulást, megállást. És bár kissé nehezen indult minden edzés, de

amint Zselyke a jégre lépett, olyan volt, mintha szárnyakat kapott volna.

Jó az egyensúlyérzéke, szereti a sportot, és nem fél az eséstől, talán ezért ennyire stabil a jégen – mesélte az édesanya. A mosolygós lány 2020-ban is nagyon várta, hogy ismét jégre léphessen, ám mivel a koronavírus-járvány berobbant, Szolnokon nem építettek korcsolyapályát.

A dobogó legfelső fokára állhatott

– Nem nagyon volt más lehetőségünk, mint átjárni Jászberénybe. Eleinte csak heti egy, maximum két edzésen vett részt Belovai Józsefnél és Cseh Liliánánál. De látszott, hogy jól tartja a tempót azokkal is, akik ott, helyben, általános iskolai keretek között, mindennap edzenek – mondta büszkén.

Elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy az első házi versenyén, tavaly augusztusban, Zselyke a dobogó legfelső fokára állhatott, később első nemzetközi versenyén, a Csizmadia Kupán is részt vett.

– Nekünk, szolnokiaknak eléggé ismeretlen a gyorskorcsolya. A versenyeken nagy a drukk és az összpontosítás, a végeredmény másodperceken vagy annak a töredékén múlik. Ugyanakkor a teljesítmény és a befektetett energia jól megmutatkozik. A gyermekek sokszor harminc, negyven kilométer per órával róják a köröket, veszik be a kanyarokat. Szülőként figyelve időnként félelmetesen gyorsak. A gyakorlásnál előfordul, hogy a pálya kipárnázott falának csapódnak, akkor csak figyeljük, hogy melyik gyerek kötött ki éppen ott – tette hozzá őszintén. Zselyke – a szolnoki Kodály általános iskola elsős diákja – az iskolapadban is jól veszi az akadályokat, a heti két edzés mellett még a tanulásra és gyakorlásra is jut ideje.