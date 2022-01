Egyedülálló, nemzetközi szintű magyar szerepvállalásról hangzott el tájékoztató a minap a megyeszékhelyen. A nagy érdeklődést kiváltó kereszténydemokrata esten – melynek házigazdája dr. Póta Sándor, a KDNP megyei elnöke volt, és többek között részt vett rajta dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere – Azbej Tristan államtitkár tartott előadást egy kevéssé ismert, vagy gyakran félremagyarázott magyar nemzetközi tevékenységről.

Emellett közel másfél milliárd forint kormányzati támogatásból újítottak fel a város kulturális örökségét is jelentő egyházi épületeket, s új templomot is építettek a Széchenyi-lakótelepen. Végezetül arra is kitért, hogy a kereszténység gyengülése óhatatlanul az iszlám előretörésével szemben teszi védtelenné közösségeinket.

– Mi alkotmányba foglaljuk, hogy Magyarország keresztény ország, így a kereszténység nemzetmegtartó erőt jelent számunkra. Kijelentjük, hogy házasság férfi és nő között köttethet, és leírjuk, amiről korábban nem is gondoltuk, hogy le kell: az anya nő, az apa férfi. Küldetésnek tekintjük, hogy keresztény értékeink védelme mellett kötelességünknek tekintjük a bárhol élő keresztény emberek életének megóvását, akik ma a legüldözöttebb vallási közösséghez tartoznak, bár ezt a világ nem akarja tudomásul venni. Ennek jegyében nyújt hazánk kézzelfogható segítséget Iraktól Jordánián át az afrikai országok keresztény közösségéig mindenütt, ahol évente átlag tízezer keresztény templomot, intézményt támadnak meg, naponta átlagosan tucatnyi keresztény életet veszítünk el, és erről nem esik szó a nagy hírügynökségeknél, vagy az ENSZ fórumain és az emberjogi tanácsban. Ehelyett ezek képviselői azért jönnek Magyarországra, hogy az ellenzék által kreált jogsértések ürügyén igyekezzenek annak az uniós államnak a kormányát aláásni, mely amellett, hogy ragaszkodik európai önazonosságához, megállította a migrációt. Ezzel nézünk szembe. Ezért célunk, hogy a szenvedők hangja legyünk, de nem csak szóban, hanem tettekkel is. Ezért indította el a kormány a világon egyedülálló Hungary Helps, Magyarország segít programot, amivel három dolgot szeretnénk megóvni. Az üldözött keresztények életét, otthonukat és megélhetésüket. Az elmúlt öt év összesen százhetven programja révén több mint negyven ország keresztényeihez jutott el a magyar emberek segítsége, amivel rengeteg emberi sorson tudtunk javítani, lehetővé téve számukra a szülőföldön maradást is, így tömegek elvándorlását sikerült megelőzni – sorolta munkájuk számadatait Azbej Tristan.

– Ő egyedül magyarország­nyi területet lát el Kongóban már huszonöt éve, és adományokból épített fel egy kórházat, amit már a magyar állam is támogat. Nyolcmillió embernek ő a gyógyulás egyetlen reménye. Van, hogy naponta tizenkét műtétet hajt végre egyedül. De rajta kívül is találtam már a világ minden részén másokon segítő magyar embert, de sajnos sokan nem is tudják, mire vagyunk képesek. Ehelyett hajlamosak vagyunk sötét képet festeni magunkról. A küldetésünk folytatásához ezért továbbra is meg kell nyernünk a magyar emberek bizalmát, hogy folytathassuk hazánk történelmi küldetését – zárta tájékoztatóját Azbej Tristan államtitkár.