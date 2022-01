Kladiva Imre plébános huszonegy évig szolgált a városban, éveken át dolgozott azért, hogy a templom teljesen megújuljon. Dr. Ternyák Csaba egri érsek a kötet előszavában többek között a következőket írta:

Figyelemreméltó, hogy nem csupán a jelenlegi templomot mutatja be, hanem az egyházközség gazdag múltjába is betekintést enged. A kápolnák, az útszéli keresztek és szobrok is azt bizonyítják, hogy a jászok a keresztény hitükhöz mindig is ragaszkodtak, és a nehéz korszakok után mindig képesek voltak a jövőt építeni. Imre atya arra törekedett, hogy ne csupán a kövekből felépített templomról és épületekről írjon. A kötet külön értéke, hogy az egyházközség élő köveiről is részletesen szól, mindazokról, akik sok évszázadon keresztül papként, szerzetesként vagy világi hívőként építették és építik továbbra is a jászapáti egyházközséget.