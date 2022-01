Jászsági táncosok is meghívást kaptak a Dubai Világkiállításra, az Egyesült Arab Emirátusokba – számolt be közösségi oldalán a Jászság Népi Együttes. Dudás Lili és Kispál Domonkos, a jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola Barkóca Gyermektáncegyüttes táncosai több tehetséges táncossal együtt hétfőn mutatkoztak be a Dubai 2020 Expo színpadán.