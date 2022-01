A vízisporttelep területén lévő egyik stégtől a másikig kell eljutniuk a bátor vállalkozóknak, ami körülbelül pár percet vesz igénybe. A parton pedig meleg vizes fürdővel, forró italokkal és ételekkel várjuk az oda látogatókat. Persze a közös mozgás sem maradhat el, hiszen a parton bemelegítést tart Szabó Nikolett fitneszedző is. A helyszínre érkeznek a Szandai futóklub tagjai is, akik között lesznek mindenre elszánt vízbe merülők is. Petrovay Zoltán elnök elmesélte hírportálunknak, ő maga hogyan készül a jeges fürdőre.