Fogvacogtató hideg ide, fagyos, viharos szél oda, azon sebtében elfogyott háromezer adagnyi jégkrém Szolnok négy gimnáziumában pénteken. A Bestar Hungary Kft. által a Szolnok-Tisza Rotary Club ifjúsági szervezetének, a Szolnok-Tisza Interact Clubnak adományozott fagyasztott parfét fiatalok osztották szét fiataloknak.

Mint azt Molnár Júlia, a Szolnok-Tisza RC alelnöke és Boda Márton, a Szolnok-Tisza IC elnöke a jégkrémátadáskor hírportálunknak elmondták, az interactosok így fejezték ki köszönetüket a szervezetük jótékonysági akcióit támogató diákoknak.

A Szolnok-Tisza Interact Club tavaly decemberben alakult és azon nyomban meg is szervezték első jószolgálati projektjüket:

a négy szolnoki gimnáziumban (Varga, Verseghy, Tiszaparti, Széchenyi) adománygyűjtő- dobozokat helyeztek ki, amelyekben a szolnoki állatmenhely kisállatai számára gyűjtöttek kutyaeledelt, takarókat, tápot.

Karácsony után a helyszínre szállították az adományokat, melyet nagy örömmel fogadott a menhely. Az interactosoknak pedig most nyílt lehetőségük megköszönni az adományt gyűjtő iskolák tanulóinak a felajánlásokat, amely az iskolarádiókban is elhangzott. Akciójuk egyben tagtoborzás is volt.

Karácsony után vitték el adományukat, amit nagy örömmel fogadott a menhely. Fotó: Beküldött fotó

Mint kiderült, az alma materek kellemes hőmérsékletű folyosóin, a nagyszünetekben, az iskolán kívüli hideg ellenére is elfogyasztották a gimnazisták a jégrémeket.