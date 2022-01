Az eseményt Emődi Béla mentőtiszt, Kövér Gábor vízimentő és a Polgárőrség felügyelte. A Ljasuk Dimitry vezette csobbanásban részt vett F. Kovács Sándor Tisza-tavi miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere is, de voltak itt bátor fürdőzők Kecskemétről, Debrecenből és Karcagról is. A partról több százan tapsoltak a próbatételt vállalóknak, akik között többen már tavaly is részt vettek az újévi Tisza-tavi csobbanásban.