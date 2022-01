Meghirdette aktuális képzési ajánlatait a Debreceni Egyetem Szolnok Campusa. Tíz felsőoktatási szakkal számol az intézmény megyeszékhelyünkön – tudtuk meg Bartha Elektől, az egyetem oktatási rektorhelyettesétől.

– Továbbra is több alapképzést, mesterképzést és felsőoktatási szakképzést indítunk a városban. Szolnokon évről évre fejlődik az egyetem kínálata, ennek eredményeként az alapképzési szakok közül a gazdaságtudományi területen a kereskedelem és marketing, a turizmus és vendéglátás, a vidékfejlesztési agrármérnök, valamint a pénzügy és számvitel szak is választható. Az egészségtudományi képzési területen, az ápolás és betegellátáson belül az ápoló, a gyógytornász és a dietetikus képzések is megmaradtak, míg az egészségügyi gondozás és prevenció szakon helyet kap a védőnő és a népegészségügyi ellenőr szakirány.