– Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk védekezni a szociális, az egészségügyi, az oktatási intézményekben és a városházán is, ahol nagyon sokan megfordulnak, intézik ügyeiket, sokan vannak zárt térben egy helyen, nagyon fontos, hogy a fertőtlenítőeszközök, a maszkok rendelkezésünkre állja­nak. Ma Papp Bernadett vállalkozótól kaptunk 7500 maszkot. Maga a város és az önkormányzat is törekszik arra, hogy minél több eszközt beszerezzen. Remélem, hamarosan kilábalunk a járványból, de addig is nagy szükség van arra, hogy a vállalkozók társadalmi szerepvállalásként támogassák a várost és a lakosságát a védekezésben, amit nagyon szépen köszönünk, ahogy ezt a mai adományt is – fogalmazott a városvezető.