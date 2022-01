Immár hagyomány, hogy az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka és parancsnokhelyettesei, valamint az alakulat vezénylőzászlósa karácsonykor és szilveszterkor meglátogatják a déli határon szolgálatot teljesítő szolnoki katonákat – számolt be a kezdeményezésről hivatalos oldalán a honvédség. Kiemelték, a látogatások alkalmat adnak arra is, hogy Szolnokon sütött bejglit és ajándékokat vigyenek a szolgálatot ellátó kollégáiknak, ezzel is megköszönve, hogy családjuktól távol, szolgálatban töltik az ünnepeket.

Szilveszter napján a bázisparancsnokot elkísérte dr. Berkó Attila megyei kormánymegbízott és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke is, akik köszönetük jeléül jelentős mennyiségű élelmiszerrel, karcagi birkapörkölttel és gyümölccsel, édességekkel kedveskedtek a szolnoki katonáknak és a Határvédelmi Bázison települő többi légierős alakulat katonáinak. Megköszönték, hogy azzal a szolgálattal, amivel a déli határszakaszt vigyázzák, nyugodttá teszik a magyar emberek karácsonyát, és fékezik az Európát terhelő migrációs nyomást – olvasható a honvédség közleményében.