– A szárzúzóval a Tisza-parton kialakított sétány környezetét is rendben tudjuk tartani. Tiszavárkony-Szőlőkben van egy gyümölcsösünk, ahol a sorművelőnek vesszük nagy hasznát. A rézsű mulcsozóval pedig az árkok és a gát mentén is rendezhetjük a terepet. A tolólappal pedig a havat is letakaríthatjuk az utakról. Most várom is a havazást, hogy kipróbálhassuk – vallotta meg a polgármester.