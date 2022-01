A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi január 5-én délután, személyautóval Szolnok belterületén közlekedett, amikor észrevette gyalogosan közlekedő volt élettárását. Amikor a nő mellé ért, megállt és ráparancsolt, szálljon be a kocsiba, mert beszélni akar vele. A hölgy tartott attól, hogy volt párja bántani fogja, ha ellenkezik, ezért beszállt a járműbe. Ekkor a gyanúsított elvette tőle a mobiltelefonját, majd elindult az autóval. Út közben pedig azzal fenyegette a sértettet, hogy meg fogja ölni, amiért elhagyta őt. A Szolnoki Járási Ügyészség indítványt tett egy 19 éves szolnoki férfi letartóztatására tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt - számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.