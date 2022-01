A háziorvosok évtizedekig ott dolgoztak, utánuk az idősek költöztek oda, végül egy rövid ideig a művelődési központ munkatársait szolgálta. A munkálatoknak köszönhetően a huszonegyedik század elvárásainak megfelelő, modern épületet alakítottunk ki a helyi egészségügy számára. A három háziorvos mellett a gyermekorvos, a védőnő és a fogorvosok is ebben kapnak majd helyet

– fejtette ki. Önerőből a tetőt is lecserélték, a cserepek egy részét a Dani Margit sportcsarnok felújításából hasznosították, az utcafronti szakaszra viszont hódfarkú cserepeket szereztek be. – Az év közepére tervezett költözéssel a város egészségügyi szolgáltatása is magasabb szintre lép – hangsúlyozta Wenner-Várkonyi Attila.