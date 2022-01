– Egy időben többször is előfordult, hogy két-három lyukasóránk volt egymás után, ezért többen is a suli könyvtárába vonultak. Azonban mi, a barátaimmal – köztudottan nagy csibészként – bemásztunk a ruhásszekrényekbe aludni. Amit egy idő után felfedezett osztályfőnökünk is, így páran igazgatói figyelmeztetésben részesültünk azért, mert nem rendeltetésszerűen használtuk szekrényeinket. Később kiderült, hogy osztályfőnököm és az igaz­gató is a nevetéstől könnyes szemmel írta meg a figyelmeztetést – sztorizott Soma, aki hozzátette, amikor Szolnokon jár, úgy érzi, hazajön.