– A faluban is végeznek légi szúnyogirtást, de az ezen kívüli időszakokban is jellemző a szúnyoginvázió, így jó lenne erre megoldást találni. A település mögött húzódik egy élővizes csatorna is, ahol nagyon jól tudnak szaporodni, így folyamatos az utánpótlás – emelte ki a polgármester. Elmondta, a két közeli településsel is egyeztetnek a traktor mögé köthető melegködös berendezés közös használatáról.

Az eszköz kezeléséhez azonban gázmesteri vizsgát kell tenni, most döntenek majd arról, kit iskolázzanak be.